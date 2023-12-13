Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Прислушиваться к ОСД и провести оценивание судей, которых уже назначили на должности: о чем послы G7 говорили с членами ВККС

«Судебно-юридическая газета» узнала подробности визита послов G7 в ВККС 9 ноября.

Юрлица, прямо или косвенно получающие средства международной помощи, будут отчитываться Минфину

Кабмин одобрил законопроект, которым предлагается обязать юрлиц, имеющих отношение к средствам международной помощи, отчитываться Министерству финансов.

Работу госпредприятия ГСА, ответственного за Реестр судебных решений и техническое сопровождение судебной власти, могут заблокировать

Работа государственного предприятия «Информационные судебные системы», отвечающего за функционирование Реестра судебных решений и техническое обеспечение рассмотрения дел в судах, может оказаться заблокированной с 2024 года.

МВФ: создание нового Административного суда для рассмотрения дел против государственных органов будет способствовать разрешению споров бизнеса

В Международном валютном фонде считают – если Украина создаст новый Административный суд для рассмотрения дел против государственных органов, то это будет «способствовать предсказуемости разрешения споров для бизнеса».

Еврокомиссия решила создать Реестр прозрачности организаций, чтобы «вывести на свет» скрытое влияние иностранных лоббистов на политику в странах ЕС

81% респондентов недавнего опроса ЕС соглашаются, что иностранное вмешательство в наши демократические системы является серьезной проблемой, и пора «вывести на свет» скрытое иностранное влияние - Еврокомиссия.

  1. В Украине
  2. / В мире

До конца года Украина должна нанести агрессору мощный удар: Зеленский подвел итоги по переговорам с Байденом

09:47, 13 декабря 2023
Зеленский обсудил с Байденом усиление ПВО, уничтожение российской логистики в Украине и санкции против рф.
До конца года Украина должна нанести агрессору мощный удар: Зеленский подвел итоги по переговорам с Байденом
Источник фото: Twitter / Volodymyr Zelenskyy
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский президент США Джо Байден обсудили во время встречи способы усиления Украины в войне с россией в 2024 году. Об этом рассказал Зеленский в своем Twitter.

По его словам, главное внимание во время разговора было уделено вопросам противовоздушной обороны, возможностям уничтожения российской логистики на украинской земле, а также укреплению арсенала демократии через совместное производство вооружений, введению более жестких санкций и изоляции россии.

Зеленский подчеркнул, что до конца этого года важно послать россии мощный сигнал о единстве Украины, США, Европы и всего свободного мира, поскольку, никто не желает длительной войны, кроме российского диктатора.

"Очень важно, чтобы до конца текущего года мы смогли послать агрессору мощный сигнал нашего единства. Единства Украины, Америки, Европы и всего свободного мира. Самое большое желание Украины - приблизить победный конец этой войны. Никто, кроме путина, не хочет длительной войны", - сказал Зеленский.

Он также выразил благодарность Соединенным Штатам и лично президенту Байдену за помощь, оказанную Украине.

Напомним, что США предоставили Украине новый транш на $200 млн долларов, однако предупредили, что возможности помощи исчерпываются.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия
Судебно-юридическая газета
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Борисенко
    Ірина Борисенко
    суддя Господарського суду міста Києва