До конца года Украина должна нанести агрессору мощный удар: Зеленский подвел итоги по переговорам с Байденом

Зеленский обсудил с Байденом усиление ПВО, уничтожение российской логистики в Украине и санкции против рф.

Источник фото: Twitter / Volodymyr Zelenskyy

Президент Украины Владимир Зеленский президент США Джо Байден обсудили во время встречи способы усиления Украины в войне с россией в 2024 году. Об этом рассказал Зеленский в своем Twitter.

По его словам, главное внимание во время разговора было уделено вопросам противовоздушной обороны, возможностям уничтожения российской логистики на украинской земле, а также укреплению арсенала демократии через совместное производство вооружений, введению более жестких санкций и изоляции россии.

Зеленский подчеркнул, что до конца этого года важно послать россии мощный сигнал о единстве Украины, США, Европы и всего свободного мира, поскольку, никто не желает длительной войны, кроме российского диктатора.

"Очень важно, чтобы до конца текущего года мы смогли послать агрессору мощный сигнал нашего единства. Единства Украины, Америки, Европы и всего свободного мира. Самое большое желание Украины - приблизить победный конец этой войны. Никто, кроме путина, не хочет длительной войны", - сказал Зеленский.

Он также выразил благодарность Соединенным Штатам и лично президенту Байдену за помощь, оказанную Украине.

Напомним, что США предоставили Украине новый транш на $200 млн долларов, однако предупредили, что возможности помощи исчерпываются.

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