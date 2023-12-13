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  1. Общество

13 декабря: какой сегодня праздник и главные события

09:28, 13 декабря 2023
Сегодня православные празднуют День Андрея Первозванного по старому стилю.
13 декабря: какой сегодня праздник и главные события
Источник фото: objectiv.tv
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В среду, 13 декабря, мир отмечает Международный день скрипки, День рождественского свитера, День моряка в Бразилии, а также День республики на Мальте. В православном календаре это День святого Андрея Первозванного по старому стилю, а по новому стилю почитается память мучеников Евстратия, Евгения, Авксентия и Ореста.

Какой сегодня церковный праздник

Украинская православная церковь празднует это день как память святых мучеников Евстратия, Авксентия и Ореста по новому стилю. Традиционно, по народным приметам, погода 13 декабря определяет, каким будет январь следующего года. Если этот день морозный и снежный, то таким будет и первый месяц нового года.

Также этот праздник имеет название "ведьмины посиделки". По народным преданиям, в эту дату ведьмы и колдуньи собираются на вече, принося с собой метели и ветер. Крестьяне имели убеждение, что ведьмы могут нанести вред их домашним животным, поэтому удерживали их в безопасности в своих домах.

Традиционно, 13 декабря считается удачным для свадьбы, любви и свиданий. Девушки порой проводили гадания на знакомство с будущим женихом, хотя церковь такие обряды не одобряет.

Календарь важных событий за 13 декабря:

1913: Во Львове торжественно открыли Национальный музей, ставший собственностью украинского сообщества, по инициативе митрополита Андрея Шептицкого.

1917: Курултай объявил об образовании Крымской Народной Республики.

1917: Украинская Центральная Рада официально сформировала Воздушный флот.

1942: В футбольном матче Кубка Франции игрок парижского "Расинга" Стефан Станис установил мировой рекорд, забив 16 голов в ворота команды "Обри". Игра завершилась со счетом 32:0.

1958: Обезьяна под названием Гордо совершила 15-минутный полет в космосе, став первым живым существом, вернувшимся на Землю после путешествия. Jednak, после возвращения, капсула с обезьяной затонула в океане.

1992: Закончилась трехдневная встреча 12 стран Европейского сообщества в Эдинбурге, во время которой были приняты компромиссные решения по наиболее важным спорным вопросам.

1994: В Массачусетском технологическом институте (США) состоялась первая организационная встреча консорциума World Wide Web, созданного как международная ассоциация для разработки и распространения унифицированных протоколов передачи данных в Интернете. Первым директором консорциума был избран пионер веба англичанин Тим Бернерс-Ли.

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