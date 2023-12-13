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  1. В мире

США предоставили Украине новый транш на $200 млн долларов, однако предупредили, что возможности помощи исчерпываются

09:09, 13 декабря 2023
Байден подписал очередной транш о предоставлении Украине нового пакета помощи, средства поступят в ближайшее время.
США предоставили Украине новый транш на $200 млн долларов, однако предупредили, что возможности помощи исчерпываются
Источник фото: GETTY IMAGES
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Президент США Джо Байден во время встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в Белом доме анонсировал предоставление нового пакета военной помощи для Украины на сумму 200 миллионов долларов.

"Я только что подписал очередной транш в размере 200 миллионов долларов для Министерства обороны Украины, и эти средства поступят быстро", - заявил Байден.

Президент также подчеркнул, что администрация продолжит оказывать помощь Украине. Однако он предостерег, что возможности для этого ограничены из-за отсутствия дополнительного финансирования, утвержденного Конгрессом.

"Но без дополнительного финансирования мы быстро исчерпываем наши возможности помогать Украине и реагировать на неотложные оперативные потребности, которые она имеет", - предупредил Байден.

Напомним, Байден пообещал членство Украины в НАТО, однако сейчас члены Альянса хотят быть уверены в победе.

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