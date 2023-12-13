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  1. У світі

Спочатку перемога України, потім – членство в НАТО, – Байден

08:50, 13 грудня 2023
Байден пообіцяв членство України в НАТО, проте зараз члени Альянсу хочуть бути впевнені у перемозі.
Спочатку перемога України, потім – членство в НАТО, – Байден
Джерело фото: golosameriki
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У відповідь на запитання про можливе запрошення України до НАТО на своєму саміті у Вашингтоні у 2024 році, президент США Джо Байден ухилився від конкретної відповіді під час пресконференції в Білому домі після зустрічі з Володимиром Зеленським у вівторок.

Відповідаючи на запитання про перспективи запрошення України до НАТО, спочатку висловився український лідер Зеленський, який зазначив, що це складне питання і вирішення може бути передане президенту Байдену.

«Це дуже складне питання. Я відповім швидко: ми союзники, але ми не є членами НАТО, тому я думаю, що передам це питання нашому великому другу, президенту Байдену», – сказав Зеленський.

Зі свого боку американський президент зосередився на єдності Альянсу в сучасних умовах, наголосивши на тому, що російська федерація замість «фінляндизації НАТО» отримала «натоізацію Фінляндії». Байден також зауважив, що майбутнє України у НАТО є невід'ємною частиною, але це буде можливо, коли всі члени Альянсу погодяться і виконають умови. Він підкреслив важливість перемоги України к війні.

«І НАТО буде в майбутньому України, без сумніву. Але, як ми сказали (на саміті. – Ред.) у Вільнюсі, Україна стане членом НАТО, коли всі члени Альянсу погодяться і всі умови будуть виконані. А зараз ми хочемо бути впевнені, що вони виграють війну», – сказав президент США.

Президенти обох країн висловилися з оптимізмом стосовно майбутнього членства України в НАТО, однак конкретних деталей чи зобов'язань на майбутнє не було зазначено.

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