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Наслідки нічної ракетної атаки на Київ: падіння уламків на лікарню та 53 постраждалих

08:39, 13 грудня 2023
Уламки ворожої ракети пошкодили вікна кількох корпусів лікарні, також ракета впала на проїжджу частину та пошкодила водопровідну мережу.
Наслідки нічної ракетної атаки на Київ: падіння уламків на лікарню та 53 постраждалих
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Під час нічної атаки на столицю сталося падіння ракети на територію однієї з лікарень міста, що призвело до пошкодження вікон у кількох корпусах закладу, одна людина отримала травми. Поліція прибула на місце події для огляду воронки, що утворилася на території медичного закладу. Про це повідомили в КМДА.

В Дніпровському районі столиці внаслідок ворожої атаки загалом постраждали 45 людей. З них 18 осіб були госпіталізовані, у тому числі 2 дітей, тоді як 27 людей отримали медичну допомогу на місці, серед них і троє дітей.

За інформацією міського голови Віталія Кличка, в цілому внаслідок нічної атаки ворога на Київ постраждали 53 людини. З них 20 осіб, включаючи двоє дітей, потребували госпіталізації, тоді як 33 постраждалим надали медичну допомогу на місці, включаючи шістьох дітей.

Крім цього, в Дніпровському районі через падіння уламків ракети на проїжджу частину дороги виникли пошкодження водопровідної мережі. Аварійні бригади працювали на місці події для оперативного відновлення системи. Вже на 07:00 водопостачання у районі було відновлено.

У Дарницькому районі уламки ракети впали на приватний житловий будинок, а в Голосіївському районі уламки ракет зафіксували на проїжджій частині.

Як повідомили в Повітряних силах ЗСУ, усі десять цілей, що летіли у напрямку Києва, вдалося збити. За даними Генштабу, це були зенітні керовані ракети С-400 та крилаті ракети «Іскандер».

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