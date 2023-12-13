Наслідки нічної ракетної атаки на Київ: падіння уламків на лікарню та 53 постраждалих

Уламки ворожої ракети пошкодили вікна кількох корпусів лікарні, також ракета впала на проїжджу частину та пошкодила водопровідну мережу.

Під час нічної атаки на столицю сталося падіння ракети на територію однієї з лікарень міста, що призвело до пошкодження вікон у кількох корпусах закладу, одна людина отримала травми. Поліція прибула на місце події для огляду воронки, що утворилася на території медичного закладу. Про це повідомили в КМДА.

В Дніпровському районі столиці внаслідок ворожої атаки загалом постраждали 45 людей. З них 18 осіб були госпіталізовані, у тому числі 2 дітей, тоді як 27 людей отримали медичну допомогу на місці, серед них і троє дітей.

За інформацією міського голови Віталія Кличка, в цілому внаслідок нічної атаки ворога на Київ постраждали 53 людини. З них 20 осіб, включаючи двоє дітей, потребували госпіталізації, тоді як 33 постраждалим надали медичну допомогу на місці, включаючи шістьох дітей.

Крім цього, в Дніпровському районі через падіння уламків ракети на проїжджу частину дороги виникли пошкодження водопровідної мережі. Аварійні бригади працювали на місці події для оперативного відновлення системи. Вже на 07:00 водопостачання у районі було відновлено.

У Дарницькому районі уламки ракети впали на приватний житловий будинок, а в Голосіївському районі уламки ракет зафіксували на проїжджій частині.

Як повідомили в Повітряних силах ЗСУ, усі десять цілей, що летіли у напрямку Києва, вдалося збити. За даними Генштабу, це були зенітні керовані ракети С-400 та крилаті ракети «Іскандер».

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