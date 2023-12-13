Последствия ночной ракетной атаки на Киев: падение обломков на больницу и 53 пострадавших

Обломки вражеской ракеты повредили окна нескольких корпусов больницы, также ракета упала на проезжую часть и повредила водопроводную сеть.

Во время ночной атаки на столицу произошло падение ракеты на территорию одной из больниц города, что привело к повреждению окон в нескольких корпусах заведения, один человек получил травмы. Полиция прибыла на место происшествия для осмотра воронки, образовавшейся на территории медицинского учреждения. Об этом сообщили в КГГА.

На Днепровском районе столицы в результате вражеской атаки в целом пострадали 45 человек. Из них 18 человек были госпитализированы, в том числе 2 детей, тогда как 27 человек получили медицинскую помощь на месте, среди них и трое детей.

По информации городского головы Виталия Кличко, в целом в результате ночной атаки врага на Киев пострадали 53 человека. Из них 20 человек, включая двое детей, нуждались в госпитализации, тогда как 33 пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте, включая шестерых детей.

Кроме этого, в Днепровском районе из-за падения обломков ракеты на проезжую часть дороги возникли повреждения водопроводной сети. Аварийные бригады работали на месте происшествия для оперативного восстановления системы. Уже в 07:00 водоснабжение в районе было восстановлено.

В Дарницком районе обломки ракеты упали на частный жилой дом, а в Голосеевском районе обломки ракет зафиксировали на проезжей части.

Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, все десять целей, летевших в направлении Киева, удалось сбить. По данным Генштаба, это были зенитные управляемые ракеты С-400 и крылатые ракеты "Искандер".

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