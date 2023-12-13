Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Юрлица, прямо или косвенно получающие средства международной помощи, будут отчитываться Минфину

Кабмин одобрил законопроект, которым предлагается обязать юрлиц, имеющих отношение к средствам международной помощи, отчитываться Министерству финансов.

Работу госпредприятия ГСА, ответственного за Реестр судебных решений и техническое сопровождение судебной власти, могут заблокировать

Работа государственного предприятия «Информационные судебные системы», отвечающего за функционирование Реестра судебных решений и техническое обеспечение рассмотрения дел в судах, может оказаться заблокированной с 2024 года.

Прислушиваться к ОСД и провести оценивание судей, которых уже назначили на должности: о чем послы G7 говорили с членами ВККС

«Судебно-юридическая газета» узнала подробности визита послов G7 в ВККС 9 ноября.

МВФ: создание нового Административного суда для рассмотрения дел против государственных органов будет способствовать разрешению споров бизнеса

В Международном валютном фонде считают – если Украина создаст новый Административный суд для рассмотрения дел против государственных органов, то это будет «способствовать предсказуемости разрешения споров для бизнеса».

Еврокомиссия решила создать Реестр прозрачности организаций, чтобы «вывести на свет» скрытое влияние иностранных лоббистов на политику в странах ЕС

81% респондентов недавнего опроса ЕС соглашаются, что иностранное вмешательство в наши демократические системы является серьезной проблемой, и пора «вывести на свет» скрытое иностранное влияние - Еврокомиссия.

  1. В Украине

Женщины и мужчины равны: Безуглая предложила изменения в воинском учете и службе

08:25, 13 декабря 2023
Марьяна Безуглая предположила, что женщины могут пойти в штурмовики по собственному желанию, а уволиться - в случае беременности.
Женщины и мужчины равны: Безуглая предложила изменения в воинском учете и службе
Источник фото: sluga-narodu.com
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

Законопроект о рекрутинге и мобилизации имеет изменения, направленные на достижение равенства полов в военных вопросах, - сообщила народный депутат от партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая.

Она отметила, что решение вопроса относительно особенностей связанных с военным учетом и службой будет отдано в компетенцию Министерства обороны.

Безуглая подчеркнула важность того, чтобы украинцы не только имели одинаковые права, но и выполняли одинаковые обязанности.

"Женщины же как "иные" и нельзя их сравнивать! Вот пусть мужчины научатся рожать, тогда посмотрим! И вообще, это о праве на жизнь! Уважаемые, а права мужчин и ценность жизни какая-то другая? У женщин останется уникальная отсрочка и право на освобождение - беременность. Если беременна - не имеют право мобилизовать/можешь уволиться. Но в то же время, декретный отпуск как право на отсрочку/увольнение планируем предоставить как жене, так и мужу на выбор", - отметила Безуглая.

По ее словам, женщины, которые выбирают профессии, связанные с боевыми действиями, например, в штурмовых или других военных подразделениях, смогут это сделать исключительно по собственному желанию. Народный депутат также уточнила, что если одному из супругов военнослужащих принадлежит 1-2 детей, они будут иметь право на отсрочку или увольнение. А если у них трое или больше детей, оба супруга получат такую возможность. В проекте также предусмотрено, что если у мужчины, который находится на военной службе, появляется третий ребенок, он получает право на увольнение.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия
Судебно-юридическая газета
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Борисенко
    Ірина Борисенко
    суддя Господарського суду міста Києва