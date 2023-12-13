Женщины и мужчины равны: Безуглая предложила изменения в воинском учете и службе

Марьяна Безуглая предположила, что женщины могут пойти в штурмовики по собственному желанию, а уволиться - в случае беременности.

Источник фото: sluga-narodu.com

Законопроект о рекрутинге и мобилизации имеет изменения, направленные на достижение равенства полов в военных вопросах, - сообщила народный депутат от партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая.

Она отметила, что решение вопроса относительно особенностей связанных с военным учетом и службой будет отдано в компетенцию Министерства обороны.

Безуглая подчеркнула важность того, чтобы украинцы не только имели одинаковые права, но и выполняли одинаковые обязанности.

"Женщины же как "иные" и нельзя их сравнивать! Вот пусть мужчины научатся рожать, тогда посмотрим! И вообще, это о праве на жизнь! Уважаемые, а права мужчин и ценность жизни какая-то другая? У женщин останется уникальная отсрочка и право на освобождение - беременность. Если беременна - не имеют право мобилизовать/можешь уволиться. Но в то же время, декретный отпуск как право на отсрочку/увольнение планируем предоставить как жене, так и мужу на выбор", - отметила Безуглая.

По ее словам, женщины, которые выбирают профессии, связанные с боевыми действиями, например, в штурмовых или других военных подразделениях, смогут это сделать исключительно по собственному желанию. Народный депутат также уточнила, что если одному из супругов военнослужащих принадлежит 1-2 детей, они будут иметь право на отсрочку или увольнение. А если у них трое или больше детей, оба супруга получат такую возможность. В проекте также предусмотрено, что если у мужчины, который находится на военной службе, появляется третий ребенок, он получает право на увольнение.

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