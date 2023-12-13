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В Белом доме Зеленский заявил, что хочет «быстрее начать работать с замороженными российскими активами» на более чем $300 млрд

08:06, 13 декабря 2023
Зеленский настаивает на ускорении рассмотрения вопроса конфискации российских активов, чтобы мобилизовать эти средства на обороноспособность Украины.
В Белом доме Зеленский заявил, что хочет «быстрее начать работать с замороженными российскими активами» на более чем $300 млрд
Источник фото: X / Jennifer Jacobs
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о чрезвычайной необходимости активизации процесса конфискации замороженных активов россии. По его словам, эти средства должны пойти для укрепления обороноспособности Украины. Об этом от заявил во время встречи с президентом США Джо Байденом в Белом доме.

Зеленский отметил, что хочет «быстрее работать с замороженными российскими активами». Президент Украины считает эти средства, которые превышают 300 миллиардов долларов, могут быть использованы для защиты страны от потенциальной агрессии российской федерации. Об этом сообщила старший репортер Белого дома для Bloomberg Дженнифер Джейкобс на своей странице в X.

Напомним, республиканцы в Конгрессе продолжают настаивать на своем после встречи с Владимиром Зеленским, - сначала граница, потом - помощь Украине.

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