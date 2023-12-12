Спочатку кордон, потім – допомога Україні, - республіканці у Конгресі продовжують наполягати на своєму після зустрічі з Володимиром Зеленським

Без змін у прикордонній політиці в рамках додаткового пакету фінансової підтримки не буде, заявили лідер меншості в Сенаті Мітч МакКоннелл та спікер Палати представників Майк Джонсон.

Джерело фото: Andrew Caballero-Reynolds/AFP/Getty Images

У своєму виступі після майже 90-хвилинної зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським лідер меншості в Сенаті Мітч МакКоннелл повторив лідеру більшості Чаку Шумеру необхідність термінового фінансування України, але все ж таки наполягав на тому, щоб це було частиною більшого пакету, який включає зміни у безпековій політиці кордонів. МакКоннелл сказав, що він «працюватиме, щоб досягти цього стільки, скільки потрібно».

«Я був стійким прихильником боротьби України за повернення своєї землі, звільнення свого народу та відновлення її суверенітету з самого початку російського вторгнення ще в 2014 році», — цитує його CNN. «Справа наших українських друзів справедлива, і якщо Захід продовжить їх підтримувати, вони зможуть перемогти».

Але МакКоннелл твердо заявив, що без змін у прикордонній політиці у рамках додаткового пакету фінансової підтримки не буде.

«Ми знаємо, що наш кордон, як і кордони України, Ізраїлю та Тайваню, має бути недоторканним. Ось чому вже кілька місяців ми підтримуємо додаткові заходи з усіх чотирьох найбільш гострих проблем національної безпеки, з якими ми стикаємося», — сказав він.

«Моя підтримка України та Ізраїлю є дуже надійною. Я відданий підготовці збройних сил США до стримування та захисту від китайської агресії. Я сповнений рішучості взяти під контроль кризу національної безпеки на південному кордоні, і я працюватиму над цим стільки, скільки потрібно», — сказав він.

У свою чергу, спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що у вівторок у нього була «хороша» зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, але він залишився твердим у своїй позиції, згідно з якою США спочатку необхідно зайнятися проблемою кордону, перш ніж просуватися законопроектом про допомогу.

«Із самого початку, коли мені вручили молоток, нам потрібна була ясність щодо того, що ми робимо в Україні і як ми здійснюватимемо належний нагляд за витрачанням дорогоцінних доларів платників податків, і нам були потрібні зміни на кордоні. Поки що ми не отримали ні того, ні іншого», — сказав Джонсон, назвавши кордон «абсолютною катастрофою», цитує його CNN.

«Перша умова будь-якого пакету додаткових витрат на національну безпеку стосується насамперед нашої власної національної безпеки», додав він.

Джонсон наполягав на тому, що Білий дім не зміг сформулювати чіткої стратегії, яка допоможе Україні перемогти.

Автор: Наталя Мамченко

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