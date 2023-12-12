lifecell попередив про можливі труднощі з поповненням рахунку і роботою застосунку

Водночас мобільний оператор фіксує суттєве збільшення кількості звернень на канали комунікації.

Зображення: freepik.com

Мобільний оператор lifecell попередив про можливі труднощі з поповненням рахунку, активацією нових абонентів, сайтом чи застосунком.

Також там зазначили, що суттєво збільшилась кількість звернень у кол-центр, соціальні мережі та через інші канали комунікації, тому деяким абонентам доводиться чекати на відповідь трохи довше.

Водночас у lifecell наголосили, що робота мережі стабільна.

Як ми повідомляли, 12 грудня «Київстар» став мішенню потужної хакерської атаки.

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом кібератаки на «Київстар». Одна із версій, яку наразі досліджують слідчі СБУ, – за цією хакерською атакою можуть стояти спецслужби рф.

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