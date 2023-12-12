Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Хто отримає посади в господарських судах від Закарпаття до Запоріжжя: список переможців конкурсу

ВККС затвердила рейтинг переможців конкурсу на 30 вакантних посад суддів місцевих господарських судів.

Україна має ухвалити новий закон про Бюро економічної безпеки, — МВФ

МВФ зазначив, що треба ухвалити закон, який уточнює слідчі повноваження БЕБ – Бюро має зосередитися на основних економічних злочинах.

Необхідно провести перший в історії аудит НАБУ експертами, призначеними міжнародними партнерами, і забезпечити можливість прослуховування розмов, - МВФ

МВФ наголосив на необхідності провести аудит НАБУ за допомогою експертів від міжнародників, а також забезпечити можливості НАБУ щодо прослуховування розмов і проведення експертиз.

Хакери отримали доступ до електронних ключів суддів Господарського суду Одеської області, а також до системи документообігу суду

Розгляд справ у судових засіданнях суд планує відновити не раніше 15 грудня.

Україна має прийняти закон про раціоналізацію розгляду справ Антикорсудом до березня 2024 року, - МВФ

Для ВАКС скасують правило про розгляд справ у колегіях з трьох суддів, бо збільшується кількість нерозглянутих справ.

  1. В Україні

У «Київстар» масовий збій стався через хакерську атаку на ядро мережі

12:26, 12 грудня 2023
Фахівці працюють, щоб знову повернути зв'язок своїм абонентам.
У «Київстар» масовий збій стався через хакерську атаку на ядро мережі
Фото: 24tv.ua
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

Причиною масового технічного збою в роботі найбільшого мобільного оператора «Київстар» стала хакерська атака на ядро мережі. Про це повідомила пресслужба у коментарі Суспільному.

Оператор залучив правоохоронців і спеціальні держслужби для фіксації обставин і наслідків втручання в роботу. Станом на зараз відомо, що персональні дані абонентів не скомпрометовані, фахівці працюють над усуненням несправностей.

У пресслужбі компанії також заперечили інформацію про нібито обшуки в компанії, про які повідомляла низка Telegram-каналів. Також інформацію про обшуки заперечує Нацполіція і наші джерела в СБУ.

Через цей збій українці не можуть перейти на інших операторів.

Нацроумінг не працює через те, що мережа «Київстару» не може передати інформацію про своїх абонентів іншим операторам внаслідок збою. Тому всі інструкції, оприлюднені раніше, на жаль, є недійсними.

У Мінцифри зазначили, що це є тимчасова проблема, над якою активно працюють усі фахівці компанії «Київстар», щоб знову повернути зв'язок своїм абонентам. Найближчим часом вони поновлять надання послуг.

«Після вирішення поточної проблеми ми обговоримо з усіма мобільними операторами, якнайдалі уберегтися від аналогічних ситуацій та захистити користувачів від несподіваних проблем зі зв'язком», - додали в міністерстві.

Раніше ми писали, що збій «Київстару» вплине на роботу деяких терміналів та банкоматів «ПриватБанку».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

З’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

З’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя
Судебно-юридическая газета
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Галина Момонт
    Галина Момонт
    суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду
  • Ігор Бенедисюк
    Ігор Бенедисюк
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді