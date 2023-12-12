У «Київстар» масовий збій стався через хакерську атаку на ядро мережі

Фахівці працюють, щоб знову повернути зв'язок своїм абонентам.

Фото: 24tv.ua

Причиною масового технічного збою в роботі найбільшого мобільного оператора «Київстар» стала хакерська атака на ядро мережі. Про це повідомила пресслужба у коментарі Суспільному.

Оператор залучив правоохоронців і спеціальні держслужби для фіксації обставин і наслідків втручання в роботу. Станом на зараз відомо, що персональні дані абонентів не скомпрометовані, фахівці працюють над усуненням несправностей.

У пресслужбі компанії також заперечили інформацію про нібито обшуки в компанії, про які повідомляла низка Telegram-каналів. Також інформацію про обшуки заперечує Нацполіція і наші джерела в СБУ.

Через цей збій українці не можуть перейти на інших операторів.

Нацроумінг не працює через те, що мережа «Київстару» не може передати інформацію про своїх абонентів іншим операторам внаслідок збою. Тому всі інструкції, оприлюднені раніше, на жаль, є недійсними.

У Мінцифри зазначили, що це є тимчасова проблема, над якою активно працюють усі фахівці компанії «Київстар», щоб знову повернути зв'язок своїм абонентам. Найближчим часом вони поновлять надання послуг.

«Після вирішення поточної проблеми ми обговоримо з усіма мобільними операторами, якнайдалі уберегтися від аналогічних ситуацій та захистити користувачів від несподіваних проблем зі зв'язком», - додали в міністерстві.

Раніше ми писали, що збій «Київстару» вплине на роботу деяких терміналів та банкоматів «ПриватБанку».

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