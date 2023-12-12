Збій «Київстару» вплине на роботу деяких терміналів та банкоматів «ПриватБанку»: що слід знати

Йдеться про банкомати і термінали, які працюють на мобільних картах.

Збій у мережі «Київстару», який трапився 12 грудня, вплине на роботу деяких терміналів та банкоматів «ПриватБанку». Про це повідомив речник «ПриватБанку» Олег Серга у коментарі виданню hromadske.

«Для загального розуміння, деяка частина усіх банків, банкоматів та POS-терміналів працюють на мобільних картках. Тобто у POS-терміналі стоїть мобільна картка. Для тих терміналів, які працюють на мобільних картках «Київстару», звісно, ця проблема впливає на їх роботу», — зазначив Серга.

Він додав, що деякі банкомати також використовують мобільний звʼязок, але у банкоматній мережі «ПриватБанку» максимальний відсоток АТМ, які використовують послуги «Київстару», складає до 5%.

«Тобто на роботу банкоматної мережі це майже не вплинуло. Ми вважаємо, що максимальний ризик до 5% у нас. На частину мереж це може вплинути, але не на всю», — наголосив речник.

За відсутністю мобільного зв’язку клієнти можуть зателефонувати до підтримки за допомогою Приват24 або написати в чат-онлайн, для цього достатньо, лише доступу до інтернету.

ПриватБанк також надає консультацію на загальні питання в соціальних мережах.

«Тому клієнти завжди можуть звернутися до нас у Facebook та Instagram, фахівці допоможуть», - сказали в банку.

Зазначається, що техпідтримка сервісів здійснюється цілодобово.

«Ми робимо все, щоб забезпечити доступність усіх продуктів і послуг та бути поруч у режимі 24/7. Просимо наших клієнтів і всіх громадян України зберігати спокій і керуватися у своїх рішеннях інформацією з офіційних і перевірених джерел», - зазначили в Приватбанку, передає «Економічна правда».

Раніше ми писали, що абоненти «Київстару» не можуть перейти на інших операторів через роумінг.

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