Абоненти «Київстару» не можуть перейти на інших операторів через роумінг: причина

У Мінцифрі повідомили, що це тимчасова проблема, над якою активно працюють всі спеціалісти компанії «Київстар».

Як раніше повідомлялося, 12 грудня у роботі оператора мобільного зв’язку «Київстар» стався технічний збій.

Користувачі «Київстару» наразі не можуть перейти на інших операторів через внутрішній роумінг внаслідок масштабного збою, який нині ще триває. Про це повідомила пресслужба Мінцифри в коментарі hromadske.

«Нацроумінг не працює через те, що мережа «Київстару» не може передати інформацію про своїх абонентів мережам інших операторів внаслідок загального технічного збою», — йдеться в повідомленні.

У міністерстві додали, що це тимчасова проблема, над якою активно працюють всі спеціалісти компанії «Київстар», щоб знову повернути звʼязок своїм абонентам. Найближчим часом вони відновлять надання послуг.

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