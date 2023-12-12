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  1. В Україні

Збій у роботі оператора «Київстар»: як залишитись на зв’язку — інструкція

08:39, 12 грудня 2023
Щоб залишатись на зв’язку під час збою у роботу оператора «Київстар українці можуть скористатись національним роумінгом.
Збій у роботі оператора «Київстар»: як залишитись на зв’язку — інструкція
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Як раніше повідомлялося, 12 грудня у роботі оператора мобільного зв’язку «Київстар» стався технічний збій.

Щоб бути постійно на зв’язку українці можуть скористатись національним роумінгом — це дозволяє перемикатися між операторами Київстар, Vodafone та lifecell без зміни сім-карт та тарифів.

Як це зробити?

  1. Вимкніть автовибір мережі

на Android: Налаштування — Мобільна мережа (чи Підключення) — Оператор

на iOS: Параметри — Стільникові дані — Вибір мережі

  1. Знайдіть та виберіть доступну мережу: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR чи LIFECELL
  2. Якщо підключитися не вдалося, спробуйте ще раз або виберіть іншу мережу
  3. Перевірте, чи можна зателефонувати/відправити SMS

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