Збій у роботі оператора «Київстар»: як залишитись на зв’язку — інструкція

Щоб залишатись на зв’язку під час збою у роботу оператора «Київстар українці можуть скористатись національним роумінгом.

Як раніше повідомлялося, 12 грудня у роботі оператора мобільного зв’язку «Київстар» стався технічний збій.

Щоб бути постійно на зв’язку українці можуть скористатись національним роумінгом — це дозволяє перемикатися між операторами Київстар, Vodafone та lifecell без зміни сім-карт та тарифів.

Як це зробити?

Вимкніть автовибір мережі

на Android: Налаштування — Мобільна мережа (чи Підключення) — Оператор

на iOS: Параметри — Стільникові дані — Вибір мережі

Знайдіть та виберіть доступну мережу: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR чи LIFECELL Якщо підключитися не вдалося, спробуйте ще раз або виберіть іншу мережу Перевірте, чи можна зателефонувати/відправити SMS

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.