Сбой в работе оператора «Киевстар: как остаться на связи — инструкция

Чтобы оставаться на связи во время сбоя в работе оператора «Киевстар украинцы могут воспользоваться национальным роумингом.

Как сообщалось ранее, 12 декабря в работе оператора мобильной связи «Киевстар» произошел технический сбой.

Чтобы быть постоянно на связи, украинцы могут воспользоваться национальным роумингом — это позволяет переключаться между операторами Киевстар, Vodafone и lifecell без изменения сим-карт и тарифов.

Как это сделать?

Выключите автовыбор сети

на Android: Настройки — Мобильная сеть (или Подключение) — Оператор

на iOS: Параметры — Сотовые данные — Выбор сети

Найдите и выберите доступную сеть: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR или LIFECELL Если подключиться не удалось, попробуйте снова или выберите другую сеть. Проверьте, можно ли позвонить/отправить SMS.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.