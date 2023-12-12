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  1. В Украине

Сбой в работе оператора «Киевстар: как остаться на связи — инструкция

08:39, 12 декабря 2023
Чтобы оставаться на связи во время сбоя в работе оператора «Киевстар украинцы могут воспользоваться национальным роумингом.
Сбой в работе оператора «Киевстар: как остаться на связи — инструкция
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Как сообщалось ранее, 12 декабря в работе оператора мобильной связи «Киевстар» произошел технический сбой.

Чтобы быть постоянно на связи, украинцы могут воспользоваться национальным роумингом — это позволяет переключаться между операторами Киевстар, Vodafone и lifecell без изменения сим-карт и тарифов.

Как это сделать?

  1. Выключите автовыбор сети

на Android: Настройки — Мобильная сеть (или Подключение) — Оператор

на iOS: Параметры — Сотовые данные — Выбор сети

  1. Найдите и выберите доступную сеть: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR или LIFECELL
  2. Если подключиться не удалось, попробуйте снова или выберите другую сеть.
  3. Проверьте, можно ли позвонить/отправить SMS.

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