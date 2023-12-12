Сбой в работе оператора «Киевстар: как остаться на связи — инструкция

Как сообщалось ранее, 12 декабря в работе оператора мобильной связи «Киевстар» произошел технический сбой.
Чтобы быть постоянно на связи, украинцы могут воспользоваться национальным роумингом — это позволяет переключаться между операторами Киевстар, Vodafone и lifecell без изменения сим-карт и тарифов.
Как это сделать?
- Выключите автовыбор сети
на Android: Настройки — Мобильная сеть (или Подключение) — Оператор
на iOS: Параметры — Сотовые данные — Выбор сети
- Найдите и выберите доступную сеть: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR или LIFECELL
- Если подключиться не удалось, попробуйте снова или выберите другую сеть.
- Проверьте, можно ли позвонить/отправить SMS.
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