В работе оператора «Киевстар» произошел масштабный сбой: не работают мобильная связь и интернет

Во вторник, 12 декабря, в работе оператора мобильной связи «Киевстар» произошел технический сбой. Об этом сообщила в пресс-службе компании.
Из-за сбоя могут быть недоступны услуги связи и доступа в Интернет у части абонентов.
«Специалисты компании работают над устранением проблемы. Приносим абонентам извинения за временные сложности и благодарим за понимание», — говорится в сообщении.
Пользователи сообщают о проблемах со связью в Киеве, Одесской и Днепропетровской областях.
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