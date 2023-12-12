В работе оператора «Киевстар» произошел масштабный сбой: не работают мобильная связь и интернет

Из-за сбоя у абонентов оператора «Киевстар» могут быть недоступны услуги связи и доступа в интернет.

Во вторник, 12 декабря, в работе оператора мобильной связи «Киевстар» произошел технический сбой. Об этом сообщила в пресс-службе компании.

Из-за сбоя могут быть недоступны услуги связи и доступа в Интернет у части абонентов.

«Специалисты компании работают над устранением проблемы. Приносим абонентам извинения за временные сложности и благодарим за понимание», — говорится в сообщении.

Пользователи сообщают о проблемах со связью в Киеве, Одесской и Днепропетровской областях.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.