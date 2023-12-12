МВФ одобрил второй пересмотр программы для Украины: известна сумма следующего транша

Пересмотр программы позволит Украине получить транш в размере около 900 млн долларов.

Во вторник, 11 декабря, Международный валютный фонд одобрил пересмотр программы для Украины. Об этом сообщил постоянный представитель Украины в МВФ Владислав Рашкован на своей странице в Facebook.

«Совет директоров сегодня утвердил второй пересмотр программы расширенного кредитования, который также делает возможным перечисление украинскому правительству третьего транша в размере около 900 миллионов долларов», - написал он.

Рашкован обнародовал видео, на котором директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева подтверждает информацию о пересмотре программы. На ролике также присутствует Президент Украины Владимир Зеленский.

Теперь Украина будет работать над подготовкой к третьему пересмотру программы, который может состояться уже этой весной.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.