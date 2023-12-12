Во Львове перешли на безналичную оплату в транспорте

В городском транспорте начал действовать е-билет.

Фото: Львовский портал

В общественном транспорте Львова начал действовать е-билет, сообщает Львовский городской совет.

Теперь в транспорте можно рассчитаться на поездку несколькими способами: картой Леокарт, банковскими картами и мобильными устройствами с NFC, а также наличными (в случае наличного расчета водитель выдает бумажный билет).

Право на льготный проезд предоставляется только владельцам карты Леокарт (карту следует валидировать во время каждой поездки), но есть исключение: участники боевых действий на основании своих удостоверений смогут ездить бесплатно.

Самой дешевой будет поездка с транспортной картой Леокарт, а самой дорогой – при оплате наличными.

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