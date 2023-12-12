«Охотился» на военные аэродромы и полигоны Одесщины: суд наказал вражеского агента

В Одесской области медработника одного из учреждений здравоохранения признали виновным в государственной измене и назначили ему 15 лет тюрьмы. Об этом сообщает областная прокуратура.
Отмечается, что агент с июля по август 2022 передавал российским спецслужбам данные о местах дислокации и перемещения подразделений ВСУ и терробороны, функционировании резервных аэродромов и военных полигонов на юге Одесской области.
Для выполнения задач «куратора» он подробно описывал состояние объекта, материал, из которого построен, прилегающую территорию, численность личного состава и военной техники на объектах и их перемещение, указывал количество обустроенных укреплений.
Также вражеский информатор собирал разведданные о расположении мостов, железнодорожных узлов и отправке боеприпасов для артиллерийского вооружения ВСУ в Николаев.
Эту информацию с точными координатами и геометками он передавал сотруднику разведывательных органов рф через Telegram.
Мужчину задержали в августе 2022 года. Приговора суда он ожидал под стражей.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.