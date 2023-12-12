«Охотился» на военные аэродромы и полигоны Одесщины: суд наказал вражеского агента

Агент, который сливал данные о местах дислокации ВСУ, функционировании резервных аэродромов и военных полигонов, получил 15 лет лишения свободы.

Фото: Одесская областная прокуратура

В Одесской области медработника одного из учреждений здравоохранения признали виновным в государственной измене и назначили ему 15 лет тюрьмы. Об этом сообщает областная прокуратура.

Отмечается, что агент с июля по август 2022 передавал российским спецслужбам данные о местах дислокации и перемещения подразделений ВСУ и терробороны, функционировании резервных аэродромов и военных полигонов на юге Одесской области.

Для выполнения задач «куратора» он подробно описывал состояние объекта, материал, из которого построен, прилегающую территорию, численность личного состава и военной техники на объектах и их перемещение, указывал количество обустроенных укреплений.

Также вражеский информатор собирал разведданные о расположении мостов, железнодорожных узлов и отправке боеприпасов для артиллерийского вооружения ВСУ в Николаев.

Эту информацию с точными координатами и геометками он передавал сотруднику разведывательных органов рф через Telegram.

Мужчину задержали в августе 2022 года. Приговора суда он ожидал под стражей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.