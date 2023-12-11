Зеленский начал официальную часть визита в США: встретился главой Пентагона Ллойдом Остином

В ходе встречи обсудили развитие событий на фронте.

Президент Владимир Зеленский в рамках официальной части визита в Вашингтон провел встречу с главой Пентагона Ллойдом Остином и главой Объединенного комитета начальников штабов США Чарльзом Брауном. Об этом сообщил Президент в Телеграм.

Обсудили вызовы для глобальной безопасности, развитие событий на фронте и дальнейшее украинско-американское сотрудничество в сфере обороны.

Я благодарен США за выполнение наших договоренностей, особенно по усилению противовоздушной обороны, а также министру Остину и генералу Брауну за их личное лидерство", - говорится в сообщении.

Напомним, что Зеленский прибыл в Соединенные Штаты, где встретится с президентом США Джо Байденом.

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