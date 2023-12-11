Дмитрий Кулеба встретился с главой МИД Венгрии: о чем говорили

Главная тема переговоров – решение Евросоюза относительно начала переговоров с Украиной о вступлении в ЕС.

Фото: Szijjártó Péter / Facebook

В понедельник, 11 декабря, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба встретился с венгерским коллегой Петером Сийярто в Брюсселе. Это их первая встреча с самого начала полномасштабного вторжения рф.

Он подчеркнул, что главной темой переговоров было решение Евросоюза о начале переговоров с Украиной о вступлении в ЕС.

«Понимаю, что все ждут ответа: да или нет? Дайте немного времени. Я сейчас буду докладывать президенту Зеленскому. Петер будет докладывать своему премьер-министру», - заявил министр Кулеба.

Также Кулеба во время разговора сказал Сийярто , что у Венгрии и Украины есть общее будущее – в Европе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dmytro Kuleba (@dmytro_kuleba)

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