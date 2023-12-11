Дмитро Кулеба зустрівся з главою МЗС Угорщини: про що говорили

Головна тема переговорів — рішення Євросоюзу щодо початку переговорів з Україною про вступ до ЄС.

Фото: Szijjártó Péter / Facebook

У понеділок, 11 грудня, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зустрівся з угорським колегою Петером Сійярто в Брюсселі. Це їхня перша зустріч від початку повномасштабного вторгнення рф.

Він підкреслив, що головною темою переговорів було рішення Євросоюзу щодо початку переговорів з Україною про вступ до ЄС.

«Розумію, що всі чекають відповіді: так чи ні? Дайте трохи часу. Я зараз буду доповідати президенту Зеленському. Петер буде доповідати своєму прем'єр-міністру», — заявив міністр Кулеба.

Також Кулеба під час розмови сказав Сіярто, що в Угорщини та України є спільне майбутнє - в Європі.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dmytro Kuleba (@dmytro_kuleba)

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