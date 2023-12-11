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Дональда Туска обрали новим прем’єром Польщі

20:02, 11 грудня 2023
Сейм Польщі обрав новим главою польського уряду Дональда Туска.
Дональда Туска обрали новим прем’єром Польщі
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Польський Сейм обрав лідера "Громадянської коаліції" Дональда Туска новим прем'єр-міністром країни. Про це повідомила газета Wyborcza.

Як зазначається, "за" проголосували 248 депутатів, проти виступив 201.

Туск вже очолював уряд у 2007—2014 роках. 

Він зазначив, що мусив повернутися на посаду прем’єра.

"Я хотів би подякувати членам партії "Право і справедливість", саме вам вдалося розбудити мільйони людей. Саме завдяки тому, що ви намагалися зробити не тільки зі мною, а й з демократією, так багато поляків прокинулися 15 жовтня", – зазначив Туск. 

Перед цим Сейм Польщі не висловив довіру до уряду Матеуша Моравецького.

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