Сейм Польщі виніс вотум недовіри уряду Матеуша Моравецького

Тепер очікується, що Дональд Туск буде приведений до присяги як новий прем'єр-міністр країни.

Сейм Польщі виніс вотум недовіри уряду прем’єр-міністра Матеуша Моравецького. Про це повідомляє польська агенція PAP.

Тепер очікується, що Дональд Туск буде приведений до присяги як новий прем'єр-міністр країни.

Проти довіри до уряду Моравецького проголосували 266 депутатів Сейму, за були 190 депутатів. Ніхто не утримався.

Засідання Сейму розпочалося вранці. Першим питанням була промова прем'єр-міністра Матеуша Моравецького, в якій він підсумував успіхи своєї команди і висловив бачення Польщі Майбутнього. Промова тривала трохи більше години.

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