Сейм Польши вынес вотум недоверия правительству Матеуша Моравецкого

Теперь ожидается, что Дональд Туск будет приведен к присяге в качестве нового премьер-министра страны.

Сейм Польши вынес вотум недоверия правительству премьер-министра Матеуша Моравецкого. Об этом сообщает польское агентство PAP.

Теперь ожидается, что Дональд Туск будет приведен к присяге в качестве нового премьер-министра страны.

Против доверия к правительству Моравецкого проголосовали 266 депутатов Сейма, за были 190 депутатов. Никто не удержался.

Заседание Сейма началось утром. Первым вопросом была речь премьер-министра Матеуша Моравецкого, в которой он подытожил успехи своей команды и выразил видение Польши Будущего. Речь продолжалась чуть больше часа.

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