Словацкие перевозчики заблокировали один пункт пропуска на границе с Украиной

Движение грузовиков через пункт пропуска "Вишне-Немецкое" заблокировано словацкими перевозчиками.

Источник фото: lviv.media

Перевозчики Словакии обещали возобновить блокаду границы с Украиной 11 декабря. И уже стало известно, что заблокировано движение грузовиков через пункт пропуска "Вишне-Немецке", который расположен на границе с Украиной. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

По данным словацких пограничников, заблокировано движение грузовых автомобилей, которые пересекают границу с Украиной и направляются в сторону Словакии. Сейчас движение грузовиков, выезжающих из Словакии, не ограничено.

На момент сообщения перед пунктом пропуска "Ужгород", который является параллельным словацкому "Вишне Немецке", в очереди для выезда в Словакию ожидает 1263 грузовика. Пропуск легковых автомобилей и автобусов осуществляется в штатном режиме без каких-либо ограничений.21

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