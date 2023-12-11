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Федор Вениславский предлагает все же проверить судей Верховного Суда на полиграфе, а заодно и членов ВСП и ВККС

Стал известен текст законопроекта, которым Федор Вениславский предлагает проверить членов Высшего совета правосудия, ВККС и судей Верховного Суда на детекторе лжи.

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Федор Вениславский предлагает все же проверить судей Верховного Суда на полиграфе, а заодно и членов ВСП и ВККС

17:13, 11 декабря 2023
Стал известен текст законопроекта, которым Федор Вениславский предлагает проверить членов Высшего совета правосудия, ВККС и судей Верховного Суда на детекторе лжи.
Федор Вениславский предлагает все же проверить судей Верховного Суда на полиграфе, а заодно и членов ВСП и ВККС
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Судей Верховного Суда все же предлагают проверить на детекторе лжи. Так, 11 декабря опубликован текст законопроекта 10322 авторства Федора Вениславского «О проведении исследования с применением полиграфа относительно определенных категорий должностных лиц органов государственной власти Украины».

Как отмечает автор, на сегодняшний день крайне важно обеспечить комплектование всей вертикали органов исполнительной власти высокопрофессиональными, государственными и добродетельными кадрами, поставить надежный заслон проникновению и пребыванию на ответственных властных должностях агентов спецслужб рф и лиц, которые любым другим способом могут действовать в интересах рф и в ущерб Украине, а также лицам, чьи позиции и поступки идут вразрез интересам государства, представляют угрозу национальной безопасности.

Он предлагает определить перечень должностных лиц, в отношении которых проводится полиграф, а именно:

  • народных депутатов Украины;
  • Премьер-министра, первого вице-премьер-министра, вице-премьер-министров, а также министров, руководителей центральных органов исполнительной власти, не входящих в состав Кабинета Министров, их первых заместителей, заместителей, государственных секретарей министерств, руководителя Офиса Президента и его заместителей;
  • Генпрокурора, руководителя Нацполиции, директора ГБР, директора Бюро экономической безопасности, директора НАБУ, председателя Государственной таможенной службы, председателя Государственной миграционной службы, их первых заместителей, заместителей;
  • Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины; командующего объединенными силами Вооруженных сил Украины, командующих видов и отдельных родов войск (сил) ВСУ, командующих (начальников) органов военного управления, командиров соединений, Председатели СБУ, руководителей разведывательных органов, начальника Управления государственной охраны Украины, начальников областных и городских военных администраций, их первых заместителей, заместителей, а также должностных лиц этих органов, имеющих воинское звание высшего офицерского состава;
  • судей Конституционного Суда Украины;
  • судей Верховного Суда;
  • членов Высшего совета правосудия;
  • членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

Исследование также проводится в отношении кандидатов на должность, предусмотренных частью первой настоящей статьи, кроме лиц, избираемых путем выборов.

Напомним, Президент Владимир Зеленский 7 декабря подписал Указ №812/2023 об увольнении Федора Вениславского от исполнения обязанностей Представителя Президента Украины в Верховной Раде Украины

Также напомним, что ранее Владимир Зеленский 30 июня ввел в действие решение СНБО относительно борьбы с коррупцией в судах. Среди прочего решение СНБО предусматривает проверку всего коллектива суда, если один из судей был пойман на взятке. В том числе – и проверку судей Верховного Суда.

Для выполнения этого решения в Верховной Раде 3 июля зарегистрировали соответствующий законопроект 9454.

Впрочем, Венецианская комиссия 9 октября обнародовала Заключение на этот законопроект о полиграфе для судей, где заявила, что это «достаточно спорный вопрос».

Автор: Наталья Мамченко

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