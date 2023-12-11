Два случая, когда мобилизованного работника можно уволить: подробности

Законные основания для увольнения работника с работы в период службы по призыву по мобилизации существуют на основании письменного заявления работника.

Источник фото: pon.org.ua

Северо-Восточное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда сообщает о внесении изменений в часть 3 статьи 119 Кодекса законов о труде Украины, касающихся защиты прав работников во время призыва на военную службу по мобилизации.

Указано, что работники, призванные на военную службу по призыву по мобилизации, во время периода действия особого положения сохраняют право на место работы и должность. Процесс сохранения трудовых отношений происходит до окончания срока военной службы или до дня фактического увольнения работника со службы.

В то же время, отношения с работником, который был призван на военную службу, могут быть расторгнуты по собственному желанию работника или на основании соглашения между сторонами, которое определяется на основании письменного заявления работника.

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