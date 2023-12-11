Украинцы начали есть больше мяса птицы и говядины и меньше свинины

В 2023 году украинцы потребляли в среднем по 27 кг птицы и 7,4 кг говядины на одного человека.

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины сообщило, что в 2023 году граждане стали больше потреблять мяса птицы и говядины, чем в прошлом. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

В этом году украинцы потребляли в среднем по 27 кг птицы и 7,4 кг говядины на одного человека. В прошлом году эти показатели составляли 26,2 кг и 7 кг соответственно.

«При этом потребление свинины уменьшилось, в 2023 году украинцы потребляли 19,8 кг свинины в год, тогда как в 2022 году - 20,3 кг», - говорится в сообщении.

В Минагрополитики добавили, что в соответствии с потреблением увеличилось и производство: мяса птицы произведено больше на 32 тыс. тонн – до 1 млн 285 тысяч тонн, говядины на 4 тысячи тонн – до 272 тысяч тонн. Наращивание собственного производства позволило снизить количество импорта обоих видов мяса на 19 тыс. тонн. Мясо птицы было импортировано на 17 тысяч тонн меньше - 61 тысяч тонн, а говядины на 2 тысячи тонн меньше - 5 тысяч тонн. Снизился также импорт свинины с 74 тыс. тонн до 41 тыс. тонн.

В целом потребление свинины, говядины и мяса птицы выросло с 54,1 кг в 2022 году до 54,7 кг в 2023 году. Импорт всех трех видов мяса снизился на 52 тыс. тонн - до 108 тысяч тонн.

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