Зеленский заявил, что не пойдет на компромиссы с путиным и не сядет за стол переговоров

Зеленский исключает компромиссы с путиным, поскольку российскому диктатору не нужен мир в Украине.

Источник фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не считает возможным проведение переговоров с российским диктатором владимиром путиным или сообщниками кремля, поскольку, по его словам, путину не интересен мир в Украине. Кроме того, в интервью латиноамериканским СМИ Зеленский выразил сомнения относительно возможности достижения компромисса.

"Прежде всего, ему (путину, - ред.) не нужен мир. Когда мы хотим решить какую-то проблему, мы должны понять, что это нужно всем сторонам. Мы хотим закончить войну", - отметил Зеленский.

Президент также добавил, что не представляет ситуации, где он мог бы сесть за стол для обсуждения вопроса с российским руководством относительно условий жизни людей, проживающих на оккупированных территориях Украины.

"Как я могу договариваться с путиным? Давайте на секунду забудем, что он убийца. С российской стороной. Как я могу договариваться с ним о людях, которые находятся в каких-то городках-поселках, которые оккупировали, которые там живут. И тут садятся два человека или две команды и говорят: пусть они твои. Кто мы такие, чтобы решать где человеку жить, кем быть, на каком языке говорить, какой флаг уважать? Кто мы такие?" - заявил Зеленский.

Глава государства также подчеркнул, что его обязанностью по Конституции Украины является защита прав и свобод людей, а также освобождение их от оккупантов. По его словам, рядом с ним должны быть граждане, готовые участвовать в защите оружием и оказывать помощь людям под оккупацией.

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