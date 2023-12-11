На фронте погиб известный актер Андрей Павленко

На войне против российских захватчиков погиб актер и военнослужащий ВСУ Андрей Павленко.

Фото: glavred.info

Защищая Украину от российских оккупантов погиб известный актер Андрей Павленко. Об этом сообщила его супруга Дарья Орехова на своей странице в Facebook.

Дату прощания с Андреем она напишет позже.

«Война никого не жалеет… война забирает наших родных и любимых! Война забрала Андрея Павленко. День прощания с Андреем сообщу со временем! Я буду очень скучать по тебе любимый, - написала она.

У Павленко осталось двое детей.

Напомним, Андрей Павленко снимался в таких лентах как «Жіночий лікар», «Лист очікування», «Дев’ять життів Нестора Махна», «Пристрасті за Чапаєм», «Перевертень у погонах», «Фото на документи», «Сашка» и другие.

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