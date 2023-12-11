На фронті загинув відомий актор Андрій Павленко

На війні проти російських загарбників загинув актор та військовослужбовець ЗСУ Андрій Павленко.

Фото: glavred.info

Захищаючи Україну від російських окупантів загинув відомий актор Андрій Павленко. Про це повідомила його дружина Дар'я Орєхова на своїй сторінці у Facebook.

«Війна нікого не шкодує… війна забирає наших рідних і коханих! Війна забрала Андрія Павленка. День прощання з Андрієм повідомлю згодом! Я буду дуже сумувати за тобою коханий», - написала вона.

У Павленка залишилось двоє дітей.

Нагадаємо, Андрій Павленко знімався у таких стрічках як «Жіночий лікар», «Лист очікування», «Дев’ять життів Нестора Махна», «Пристрасті за Чапаєм», «Перевертень у погонах», «Фото на документи», «Сашка» та інших.

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