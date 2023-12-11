Google назвав найпопулярніші запити, які шукали українці в пошуковику у 2023 році

Наприкінці року Google традиційно представив підсумковий рейтинг пошукових запитів українських користувачів пошукової системи.
Щоб дізнатися, які запити були найбільш актуальними в 2023 році, Google проаналізував, що найчастіше гуглили українці, та до яких тем найбільше зростав інтерес протягом цього року.
Серед визначальних моментів року першу позицію посів запит «Карта повітряних тривог».
У рейтингу персон, інтерес до яких зростав найбільше протягом року, першу сходинку посів Міністр оборони України Рустем Умєров.
Щодо людей, які пішли назавжди у 2023 році, найбільше запитів було про Євгена Пригожина.
У категорії «Фільми» у 2023 році українців найбільше зацікавив новий фільм Кристофера Нолана «Оппенгеймер», серед телевізійних серіалів лідером став серіал «Венздей».
У категорії «Покупка року» українці більше всього цікавилися, де купити калій йодид.
Також у 2023 році українські користувачі шукали, що таке гепатит А, Хамас та РЕБ.
Що гуглили українці у 2023-му?
Визначальні моменти року:
- Карта повітряних тривог
- Графік відключення світла
- Пригожин
- ChatGPT
- Оппенгеймер
- Deep State
- Ізраїль
- Соледар
- Каховська ГЕС
- Євробачення 2023
Персона, інтерес до якої зростав найбільше:
- Рустем Умєров
- Спартак Суббота
- Олексій Арестович
- Олександр Усик
- володимир путін
- Михайло Мудрик
- Кирило Буданов
- Дмитро Лінартович
- Ірина Фаріон
- Гарік Бірча
Пішли назавжди:
- Євген Пригожин
- Ніна Матвієнко
- Денис Монастирський
- Владлен Татарський
- Валентин Юдашкін
- Меттью Перрі
- Тото Кутуньйо
- Сергій Сивохо
- Вахтанг Кікабідзе
- Тіна Тернер
Питання: “Що таке?”:
- Гепатит А
- Хамас
- РЕБ
- Редан
- Каб
- Сектор Газа
- Промзона
- Макеба
- Іпсо
- Касетні боєприпаси
Покупка:
- Калій йодид
- Генератор
- Укрзалізниця квитки онлайн
- Айфон 15
- Повербанк
- Німесил
- Аерогриль
- Старлінк
- 20 гривень до річниці війни
- Лампа на акумуляторі
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