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  1. В Україні

Google назвав найпопулярніші запити, які шукали українці в пошуковику у 2023 році

23:21, 11 грудня 2023
Що гуглили українці у 2023 році.
Google назвав найпопулярніші запити, які шукали українці в пошуковику у 2023 році
Зображення: freepik.com
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Наприкінці року Google традиційно представив підсумковий рейтинг пошукових запитів українських користувачів пошукової системи.

Щоб дізнатися, які запити були найбільш актуальними в 2023 році, Google проаналізував, що найчастіше гуглили українці, та до яких тем найбільше зростав інтерес протягом цього року.

Серед визначальних моментів року першу позицію посів запит «Карта повітряних тривог».

У рейтингу персон, інтерес до яких зростав найбільше протягом року, першу сходинку посів Міністр оборони України Рустем Умєров.

Щодо людей, які пішли назавжди у 2023 році, найбільше запитів було про Євгена Пригожина.

У категорії «Фільми» у 2023 році українців найбільше зацікавив новий фільм Кристофера Нолана «Оппенгеймер», серед телевізійних серіалів лідером став серіал «Венздей».

У категорії «Покупка року» українці більше всього цікавилися, де купити калій йодид.

Також у 2023 році українські користувачі шукали, що таке гепатит А, Хамас та РЕБ.

Що гуглили українці у 2023-му?

Визначальні моменти року:

  1. Карта повітряних тривог
  2. Графік відключення світла
  3. Пригожин
  4. ChatGPT
  5. Оппенгеймер
  6. Deep State
  7. Ізраїль
  8. Соледар
  9. Каховська ГЕС
  10. Євробачення 2023

Персона, інтерес до якої зростав найбільше:

  1. Рустем Умєров
  2. Спартак Суббота
  3. Олексій Арестович
  4. Олександр Усик
  5. володимир путін
  6. Михайло Мудрик
  7. Кирило Буданов
  8. Дмитро Лінартович
  9. Ірина Фаріон
  10. Гарік Бірча

Пішли назавжди:

  1. Євген Пригожин
  2. Ніна Матвієнко
  3. Денис Монастирський
  4. Владлен Татарський
  5. Валентин Юдашкін
  6. Меттью Перрі
  7. Тото Кутуньйо
  8. Сергій Сивохо
  9. Вахтанг Кікабідзе
  10. Тіна Тернер

Питання: “Що таке?”:

  1. Гепатит А
  2. Хамас
  3. РЕБ
  4. Редан
  5. Каб
  6. Сектор Газа
  7. Промзона
  8. Макеба
  9. Іпсо
  10. Касетні боєприпаси

Покупка:

  1. Калій йодид
  2. Генератор
  3. Укрзалізниця квитки онлайн
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