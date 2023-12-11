Google назвав найпопулярніші запити, які шукали українці в пошуковику у 2023 році

Що гуглили українці у 2023 році.

Зображення: freepik.com

Наприкінці року Google традиційно представив підсумковий рейтинг пошукових запитів українських користувачів пошукової системи.

Щоб дізнатися, які запити були найбільш актуальними в 2023 році, Google проаналізував, що найчастіше гуглили українці, та до яких тем найбільше зростав інтерес протягом цього року.

Серед визначальних моментів року першу позицію посів запит «Карта повітряних тривог».

У рейтингу персон, інтерес до яких зростав найбільше протягом року, першу сходинку посів Міністр оборони України Рустем Умєров.

Щодо людей, які пішли назавжди у 2023 році, найбільше запитів було про Євгена Пригожина.

У категорії «Фільми» у 2023 році українців найбільше зацікавив новий фільм Кристофера Нолана «Оппенгеймер», серед телевізійних серіалів лідером став серіал «Венздей».

У категорії «Покупка року» українці більше всього цікавилися, де купити калій йодид.

Також у 2023 році українські користувачі шукали, що таке гепатит А, Хамас та РЕБ.

Що гуглили українці у 2023-му?

Визначальні моменти року:

Карта повітряних тривог Графік відключення світла Пригожин ChatGPT Оппенгеймер Deep State Ізраїль Соледар Каховська ГЕС Євробачення 2023

Персона, інтерес до якої зростав найбільше:

Рустем Умєров Спартак Суббота Олексій Арестович Олександр Усик володимир путін Михайло Мудрик Кирило Буданов Дмитро Лінартович Ірина Фаріон Гарік Бірча

Пішли назавжди:

Євген Пригожин Ніна Матвієнко Денис Монастирський Владлен Татарський Валентин Юдашкін Меттью Перрі Тото Кутуньйо Сергій Сивохо Вахтанг Кікабідзе Тіна Тернер

Питання: “Що таке?”:

Гепатит А Хамас РЕБ Редан Каб Сектор Газа Промзона Макеба Іпсо Касетні боєприпаси

Покупка:

Калій йодид Генератор Укрзалізниця квитки онлайн Айфон 15 Повербанк Німесил Аерогриль Старлінк 20 гривень до річниці війни Лампа на акумуляторі

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