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  1. В Украине

Google назвал самые популярные запросы, которые искали украинцы в поисковике в 2023 году

23:21, 11 декабря 2023
Что гуглили украинцы в 2023 году.
Google назвал самые популярные запросы, которые искали украинцы в поисковике в 2023 году
Изображение: freepik.com
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В конце года Google традиционно представил итоговый рейтинг поисковых запросов украинских пользователей поисковой системы.

Чтобы узнать, какие запросы были наиболее актуальны в 2023 году, Google проанализировал, что чаще всего гуглили украинцы, и к каким темам больше всего рос интерес в течение этого года.

Среди определяющих моментов года первую позицию занял запрос «Карта воздушных тревог».

В рейтинге персон, интерес к которым рос больше всего в течение года, первое место занял Министр обороны Украины Рустем Умеров.

Относительно людей, которые ушли навсегда в 2023 году, больше всего запросов было о Евгении Пригожине.

В категории «Фильмы» в 2023 году украинцев больше всего заинтересовал новый фильм Кристофера Нолана «Оппенгеймер», среди телевизионных сериалов лидером стал сериал «Венздей».

В категории «Покупка года» украинцы больше всего интересовались, где купить калий йодид.

Также в 2023 году украинские пользователи искали, что такое гепатит А, Хамас и РЭБ.

Что гуглили украинцы в 2023 году?

Визначальні моменти року:

  1. Карта повітряних тривог
  2. Графік відключення світла
  3. Пригожин
  4. ChatGPT
  5. Оппенгеймер
  6. Deep State
  7. Ізраїль
  8. Соледар
  9. Каховська ГЕС
  10. Євробачення 2023

Персона, інтерес до якої зростав найбільше:

  1. Рустем Умєров
  2. Спартак Суббота
  3. Олексій Арестович
  4. Олександр Усик
  5. володимир путін
  6. Михайло Мудрик
  7. Кирило Буданов
  8. Дмитро Лінартович
  9. Ірина Фаріон
  10. Гарік Бірча

Пішли назавжди:

  1. Євген Пригожин
  2. Ніна Матвієнко
  3. Денис Монастирський
  4. Владлен Татарський
  5. Валентин Юдашкін
  6. Меттью Перрі
  7. Тото Кутуньйо
  8. Сергій Сивохо
  9. Вахтанг Кікабідзе
  10. Тіна Тернер

Питання: “Що таке?”:

  1. Гепатит А
  2. Хамас
  3. РЕБ
  4. Редан
  5. Каб
  6. Сектор Газа
  7. Промзона
  8. Макеба
  9. Іпсо
  10. Касетні боєприпаси

Покупка:

  1. Калій йодид
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