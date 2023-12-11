Google назвал самые популярные запросы, которые искали украинцы в поисковике в 2023 году

В конце года Google традиционно представил итоговый рейтинг поисковых запросов украинских пользователей поисковой системы.
Чтобы узнать, какие запросы были наиболее актуальны в 2023 году, Google проанализировал, что чаще всего гуглили украинцы, и к каким темам больше всего рос интерес в течение этого года.
Среди определяющих моментов года первую позицию занял запрос «Карта воздушных тревог».
В рейтинге персон, интерес к которым рос больше всего в течение года, первое место занял Министр обороны Украины Рустем Умеров.
Относительно людей, которые ушли навсегда в 2023 году, больше всего запросов было о Евгении Пригожине.
В категории «Фильмы» в 2023 году украинцев больше всего заинтересовал новый фильм Кристофера Нолана «Оппенгеймер», среди телевизионных сериалов лидером стал сериал «Венздей».
В категории «Покупка года» украинцы больше всего интересовались, где купить калий йодид.
Также в 2023 году украинские пользователи искали, что такое гепатит А, Хамас и РЭБ.
Что гуглили украинцы в 2023 году?
Визначальні моменти року:
- Карта повітряних тривог
- Графік відключення світла
- Пригожин
- ChatGPT
- Оппенгеймер
- Deep State
- Ізраїль
- Соледар
- Каховська ГЕС
- Євробачення 2023
Персона, інтерес до якої зростав найбільше:
- Рустем Умєров
- Спартак Суббота
- Олексій Арестович
- Олександр Усик
- володимир путін
- Михайло Мудрик
- Кирило Буданов
- Дмитро Лінартович
- Ірина Фаріон
- Гарік Бірча
Пішли назавжди:
- Євген Пригожин
- Ніна Матвієнко
- Денис Монастирський
- Владлен Татарський
- Валентин Юдашкін
- Меттью Перрі
- Тото Кутуньйо
- Сергій Сивохо
- Вахтанг Кікабідзе
- Тіна Тернер
Питання: “Що таке?”:
- Гепатит А
- Хамас
- РЕБ
- Редан
- Каб
- Сектор Газа
- Промзона
- Макеба
- Іпсо
- Касетні боєприпаси
Покупка:
- Калій йодид
- Генератор
- Укрзалізниця квитки онлайн
- Айфон 15
- Повербанк
- Німесил
- Аерогриль
- Старлінк
- 20 гривень до річниці війни
- Лампа на акумуляторі
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