Google назвал самые популярные запросы, которые искали украинцы в поисковике в 2023 году

Что гуглили украинцы в 2023 году.

Изображение: freepik.com

В конце года Google традиционно представил итоговый рейтинг поисковых запросов украинских пользователей поисковой системы.

Чтобы узнать, какие запросы были наиболее актуальны в 2023 году, Google проанализировал, что чаще всего гуглили украинцы, и к каким темам больше всего рос интерес в течение этого года.

Среди определяющих моментов года первую позицию занял запрос «Карта воздушных тревог».

В рейтинге персон, интерес к которым рос больше всего в течение года, первое место занял Министр обороны Украины Рустем Умеров.

Относительно людей, которые ушли навсегда в 2023 году, больше всего запросов было о Евгении Пригожине.

В категории «Фильмы» в 2023 году украинцев больше всего заинтересовал новый фильм Кристофера Нолана «Оппенгеймер», среди телевизионных сериалов лидером стал сериал «Венздей».

В категории «Покупка года» украинцы больше всего интересовались, где купить калий йодид.

Также в 2023 году украинские пользователи искали, что такое гепатит А, Хамас и РЭБ.

Что гуглили украинцы в 2023 году?

Визначальні моменти року:

Карта повітряних тривог Графік відключення світла Пригожин ChatGPT Оппенгеймер Deep State Ізраїль Соледар Каховська ГЕС Євробачення 2023

Персона, інтерес до якої зростав найбільше:

Рустем Умєров Спартак Суббота Олексій Арестович Олександр Усик володимир путін Михайло Мудрик Кирило Буданов Дмитро Лінартович Ірина Фаріон Гарік Бірча

Пішли назавжди:

Євген Пригожин Ніна Матвієнко Денис Монастирський Владлен Татарський Валентин Юдашкін Меттью Перрі Тото Кутуньйо Сергій Сивохо Вахтанг Кікабідзе Тіна Тернер

Питання: “Що таке?”:

Гепатит А Хамас РЕБ Редан Каб Сектор Газа Промзона Макеба Іпсо Касетні боєприпаси

Покупка:

Калій йодид Генератор Укрзалізниця квитки онлайн Айфон 15 Повербанк Німесил Аерогриль Старлінк 20 гривень до річниці війни Лампа на акумуляторі

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