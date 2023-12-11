Как будут работать сервисные центры МВД в праздничные дни

Сервисные центры МВД в праздничные дни будут работать по обычному графику. Об этом сообщили в пресс-службе.
«К нам идут рождественские и новогодние праздники. Но в военное время мы работаем, как обычно, без выходных и сокращенных часов работы», – сообщили там.
График работы:
- во вторник-пятницу – с 08:00 до 17:00 без обеденного перерыва,
- в субботу – с 08:00 до 15:45 без перерыва на обед.
Прием граждан осуществляется по предварительной записи онлайн или в порядке «живой» очереди, которая регулируется талонами из терминала, установленном в заведении.
Региональные и Главный сервисные центры МВД работают так:
- понедельник-четверг – с 09:00 до 18:00
- пятница – с 09:00 до 16:45.
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