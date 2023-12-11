Обвал стены на строительстве в центре Киева: начато досудебное расследование

Столичная прокуратура сообщила, что в рамках производства продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств происшествия.

Как ранее мы писали, в Печерском районе Киева во время проведения ремонтных работ опорной стены для удержания грунта произошел обвал, в результате чего погиб мужчина.

Киевская городская прокуратура сообщила, что было начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшей гибель человека (ч. 2 ст. 272 УК Украины).

«По предварительным данным, 11 декабря 2023 во время проведения строительных работ по капитальному ремонту подпорной стены по ул. Лютеранский произошел обвал конструкции. В результате полученных травм один из рабочих погиб на месте, еще трое госпитализированы в больницу», - пишут в прокуратуре.

В ведомстве отмечают, что в рамках производства продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств происшествия.

Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.

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