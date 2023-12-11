В Австрии арестовали подростка, который якобы планировал вооруженное нападение на синагогу и получил за это деньги

16-летнего подростка арестовали за якобы планирование нападения на синагогу в Вене.

Источник фото: BBC

В Австрии задержали 16-летнего подростка, которого подозревают в планировании нападения на синагогу в Вене. По словам министра внутренних дел Герхарда Карнера, подросток, которого арестовали, в онлайн-чатах заявил о своих намерениях приобрести оружие для нападения на одну из синагог в городе. Кроме того, он получил финансирование для нападения, - сообщило AP News.

Сообщение об аресте пока не раскрывает личности подозреваемого. Властные органы утверждают, что он проживал вблизи Штайра на севере Австрии. Во время обыска в его доме правоохранители изъяли несколько устройств для хранения электронной информации, сообщает АПА.

Также, власти обнаружили у подростка материалы с инструкциями по изготовлению боеприпасов, оружия и бомб. Это повлекло усиление мер безопасности вокруг синагог и других еврейских и израильских учреждений в стране после роста случаев антисемитизма после военных событий между Израилем и ХАМА.

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