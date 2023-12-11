В Австрії заарештували підлітка, який нібито планував збройний напад на синагогу та отримав за це гроші

16-річного підлітка заарештували за нібито планування нападу на синагогу у Відні.

Джерело фото: BBC

В Австрії затримали 16-річного підлітка, якого підозрюють у плануванні нападу на синагогу у Відні. За словами міністра внутрішніх справ Герхарда Карнера, підліток, якого заарештували, в онлайн-чатах заявив про свої наміри придбати зброю для нападу на одну з синагог у місті. Крім того, він отримав фінансування для нападу, – повідомило AP News.

Повідомлення про арешт поки не розкриває особи підозрюваного. Владні органи стверджують, що він проживав поблизу Штайра на півночі Австрії. Під час обшуку в його будинку правоохоронці вилучили кілька пристроїв для зберігання електронної інформації, повідомляє АПА.

Також, влада виявила у підлітка матеріали з інструкціями з виготовлення боєприпасів, зброї та бомб. Це спричинило посилення заходів безпеки навколо синагог та інших єврейських та ізраїльських установ у країні після зростання випадків антисемітизму після воєнних подій між Ізраїлем та ХАМА.

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