НАБУ та Дорадча група експертів співпрацюватимуть для формування доброчесного складу Конституційного Суду України

Документ передбачає всебічний обмін інформацією між НАБУ та Дорадчою групою експертів про корупційні та інші кримінальні правопорушення кандидатів на посаду суддів КСУ.

Джерело фото: НАБУ

Національне антикорупційне бюро підписало Меморандум про співпрацю з Дорадчою групою експертів.

Його головна мета – забезпечення прозорого і неупередженого підходу до проведення конкурсу на посади суддів Конституційного Суду України, а також перевірка доброчесності кандидатів.

Документ передбачає всебічний обмін інформацією між Національним бюро та Дорадчою групою експертів про корупційні та інші кримінальні правопорушення кандидатів на посаду суддів КСУ.

Раніше ми писали, що НАЗК та Дорадча група експертів також співпрацюватимуть для формування доброчесного складу КСУ.

Джерело фото: НАБУ

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