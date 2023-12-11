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Федір Веніславський пропонує все ж перевірити суддів Верховного Суду на поліграфі, а заразом і членів ВРП та ВККС

Став відомий текст законопроекту, яким Федір Веніславський пропонує перевірити членів Вищої ради правосуддя, ВККС та суддів Верховного Суду на детекторі брехні.

Держава фактично не спроможна виплачувати громадянам гроші за рішеннями судів - Міністерство соціальної політики

Заборгованість держави лише за пенсійними справами складає 60,5 млрд гривень, а за рішеннями КСУ ще більше 100 млрд гривень.

Чому у законі про відокремлення САП від Офісу Генпрокурора перед прийняттям змінили норми про розмір посадових окладів

В законі про посилення самостійності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури перед ухваленням в другому читанні змінили порядок розрахунку окладів у САП.

Покарання за корупцію має бути невідворотним – Верховний Суд

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Верховний Суд вказав на пряму дію в часі рішень Конституційного Суду України

Вічне питання позитивної (неретроспективної) дії в часі рішень КСУ, - відповідь Верховного Суду.

  1. В Україні

НАБУ та Дорадча група експертів співпрацюватимуть для формування доброчесного складу Конституційного Суду України

16:31, 11 грудня 2023
Документ передбачає всебічний обмін інформацією між НАБУ та Дорадчою групою експертів про корупційні та інші кримінальні правопорушення кандидатів на посаду суддів КСУ.
НАБУ та Дорадча група експертів співпрацюватимуть для формування доброчесного складу Конституційного Суду України
Джерело фото: НАБУ
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Національне антикорупційне бюро підписало Меморандум про співпрацю з Дорадчою групою експертів.

Його головна мета – забезпечення прозорого і неупередженого підходу до проведення конкурсу на посади суддів Конституційного Суду України, а також перевірка доброчесності кандидатів.

Документ передбачає всебічний обмін інформацією між Національним бюро та Дорадчою групою експертів про корупційні та інші кримінальні правопорушення кандидатів на посаду суддів КСУ.

Раніше ми писали, що НАЗК та Дорадча група експертів також співпрацюватимуть для формування доброчесного складу КСУ.

Джерело фото: НАБУ

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