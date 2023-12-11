ККС ВС делегував ще одного суддю до Великої Палати ВС

Збори суддів ККС ВС обрали Миколу Мазура до складу Великої Палати Верховного Суду.

Фото: supreme.court.gov.ua

Як раніше повідомлялося, 4 грудня збори суддів ККС ВС обрали до ВП ВС Ольгу Булейко та Володимира Короля, які почали виконувати свої повноваження 9 грудня.

11 грудня збори суддів ККС ВС обрали Миколу Мазура до складу ВП ВС строком на три роки (за його кандидатуру віддали голоси 15 суддів ККС ВС), передає офіційний сайт ВС.

У Верховному Суді нагадали, що 8 грудня закінчився трирічний термін здійснення повноважень суддів Великої Палати ВС Леоніда Лобойка, Ірини Григор’євої та Галини Крет, обраних до ВП ВС від Касаційного кримінального суду. Рішенням зборів суддів ККС ВС цих суддів включили до складу Першої, Другої та Третьої судових палат ККС ВС відповідно.

Крім того, замість Володимира Короля, який входив до складу об’єднаної палати ККС ВС, збори суддів обрали до ОП ККС ВС Аркадія Бущенка. Також був затверджений персональний склад судових палат ККС ВС.

Фото: supreme.court.gov.ua

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