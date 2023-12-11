Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Федір Веніславський пропонує все ж перевірити суддів Верховного Суду на поліграфі, а заразом і членів ВРП та ВККС

Став відомий текст законопроекту, яким Федір Веніславський пропонує перевірити членів Вищої ради правосуддя, ВККС та суддів Верховного Суду на детекторі брехні.

Держава фактично не спроможна виплачувати громадянам гроші за рішеннями судів - Міністерство соціальної політики

Заборгованість держави лише за пенсійними справами складає 60,5 млрд гривень, а за рішеннями КСУ ще більше 100 млрд гривень.

Чому у законі про відокремлення САП від Офісу Генпрокурора перед прийняттям змінили норми про розмір посадових окладів

В законі про посилення самостійності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури перед ухваленням в другому читанні змінили порядок розрахунку окладів у САП.

Покарання за корупцію має бути невідворотним – Верховний Суд

У Верховному Суді зазначили, що судовий розгляд кримінальних проваджень щодо корупційних правопорушень є пріоритетом.

Верховний Суд вказав на пряму дію в часі рішень Конституційного Суду України

Вічне питання позитивної (неретроспективної) дії в часі рішень КСУ, - відповідь Верховного Суду.

  1. Суд інфо
  2. / Верховний Суд

ККС ВС делегував ще одного суддю до Великої Палати ВС

16:20, 11 грудня 2023
Збори суддів ККС ВС обрали Миколу Мазура до складу Великої Палати Верховного Суду.
ККС ВС делегував ще одного суддю до Великої Палати ВС
Фото: supreme.court.gov.ua
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

Як раніше повідомлялося, 4 грудня  збори суддів ККС ВС обрали до ВП ВС Ольгу Булейко та Володимира Короля, які почали виконувати свої повноваження 9 грудня.

11 грудня збори суддів ККС ВС обрали Миколу Мазура до складу ВП ВС строком на три роки (за його кандидатуру віддали голоси 15 суддів ККС ВС), передає офіційний сайт ВС.

У Верховному Суді нагадали, що 8 грудня закінчився трирічний термін здійснення повноважень суддів Великої Палати ВС Леоніда Лобойка, Ірини Григор’євої та Галини Крет, обраних до ВП ВС від Касаційного кримінального суду. Рішенням зборів суддів ККС ВС цих суддів включили до складу Першої, Другої та Третьої судових палат ККС ВС відповідно.

Крім того, замість Володимира Короля, який входив до складу об’єднаної палати ККС ВС, збори суддів обрали до ОП ККС ВС Аркадія Бущенка. Також був затверджений персональний склад судових палат ККС ВС.

Фото: supreme.court.gov.ua

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

З’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

З’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя
Судебно-юридическая газета
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олена Левчук
    Олена Левчук
    суддя Одеського окружного адміністративного суду