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  1. У світі

Трамп відмовився свідчити у суді у справі щодо шахрайства

16:59, 11 грудня 2023
Трамп заявив, що більше не буде давати свідчення на судовому процесі щодо шахрайства.
Трамп відмовився свідчити у суді у справі щодо шахрайства
Джерело фото: BBC
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Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що відмовляється від повторних свідчень щодо шахрайства в суді в Нью-Йорку. Екс-президент оприлюднив це рішення в соціальних мережах за день до запланованої дати свідчень, стверджуючи, що він вже дуже успішно й остаточно» свідчив минулого місяця, і йому здається це непотрібним робити знову, – повідомляє AP News.

Трамп повинен був з'явитися на свідчення у понеділок, як головний свідок у своєму захисті проти позову генерального прокурора Нью-Йорка Летіції Джеймс. Генеральний прокурор впевнена, що Трамп завищував своє фінансове становище, щоб отримувати позики та укладати угоди.

«Я не буду давати свідчення в понеділок», - написав Трамп у заяві, викладеній лише великими літерами у декількох частинах на його платформі Truth Social менше, ніж за 20 годин до запланованої дати свідчень.

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