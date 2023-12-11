Трамп отказался давать показания в суде по делу о мошенничестве

Трамп заявил, что больше не будет давать показания на судебном процессе по мошенничеству.

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Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что отказывается от повторных показаний по мошенничеству в суде в Нью-Йорке. Экс-президент обнародовал это решение в социальных сетях за день до запланированной даты показаний, утверждая, что он уже "очень успешно и окончательно" свидетельствовал в прошлом месяце, и ему кажется это ненужным делать снова, - сообщает AP News.

Трамп должен был явиться на показания в понедельник, как главный свидетель в своей защите против иска генерального прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс. Генеральный прокурор уверена, что Трамп завышал свое финансовое положение, чтобы получать займы и заключать сделки.

"Я не буду давать показания в понедельник", - написал Трамп в заявлении, изложенном только большими буквами в нескольких частях на его платформе Truth Social меньше, чем за 20 часов до запланированной даты показаний.

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