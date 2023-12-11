Рыболовля зимой может обернуться штрафом: как не нарушить правила

За 1 экземпляр незаконно пойманного сома нарушителю придется заплатить 5117 грн.

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Рыбакам следует помнить, что для того, чтобы полноценно наслаждаться хобби, необходимо соблюдать правила любительского и спортивного рыболовства.

Рыбалка в зимний период разрешается за пределами зимовальных ям зимними удочками и жердями всех видов с льда и, в случае отсутствия ледового покрова, нахлыстовыми, донными, поплавочными удочками и спиннингами всех видов с использованием искусственной или природной приманки, общее количество крючков на которых не должна превышать 7 единиц на одного рыбака. Кроме того, необходимо помнить, что в осенне-зимний период (от ледостава до скрещения льда) запрещается использование орудий ловли, оснащенных крючками, расстояние в которых от струйки до кончика жала превышает 10 мм. В то же время, в течение всего года запрещается использование одинарных соединенных между собой, двойных и тройных крючков без мормышки, природной или искусственной приманки и осуществления рыболовства в способ багрования.

При этом во время рыбалки рыбаки должны иметь при себе средства для измерения массы и длины водных биоресурсов.

Так, суточная норма отлова рыбы составляет 3 кг + одна особь, размер которой превышает минимально разрешенный для отлова.

В частности, во внутренних водоемах минимальные размеры водных биоресурсов, разрешенные к отлову, таковы:

щука – 50 см;

судак – 42 см;

лещ, сазан (карп) – 35 см в днепровских водохранилищах, 30 см – в других внутренних водных объектах;

Жерех– 30 см;

синец – 22 см;

Плотва – 18 см в днепровских водохранилищах, других внутренних водных объектах – без размерных ограничений.

Полный список здесь.

В то же время, отлов некоторых малоценных и инвазивных видов водных биоресурсов не ограничен.

Вместе с тем запрещено ловить те виды рыб, которые занесены в Красную книгу Украины.

Следует помнить и о запрете на отлов раков, который действует в большинстве украинских водоемов, а также о дополнительных запретах на любительское рыболовство и навигацию на водных объектах, которые устанавливаются местными органами власти на период действия военного положения.

Варварское и хищническое отношение к зимующей рыбе влечет за собой законное наказание – от административных штрафов до уголовной ответственности, а также возмещение нанесенного рыбному хозяйству ущерба.

Так, за 1 экз. незаконно пойманного сома нарушителю придется заплатить 5117 грн, сазана (карпа) – 3706 грн, судака – 3587 грн, щуки – 3468 грн, окуня – 3162 грн, леща – 1649 грн, линя – 1598 грн, карася серебристого – 1581 грн, плотвы, красноперки и густера – по 1564 грн.

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