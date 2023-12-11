Зачисляется ли в страховой стаж период ухода за лицом с инвалидностью I группы: ответ ПФ

В ПФ ответили на вопрос относительно зачисления периода ухода за лицом с инвалидностью I группы в страховой стаж.

Фото: lvivpost.net

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области объяснило, засчитывается ли в страховой стаж период ухода за лицом с инвалидностью I группы — пострадавшим в результате несчастного случая на производстве.

«Да, засчитывается», – сообщили в ПФ.

В соответствии с Законом Украины от 09.07.2003 № 1058-IV «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» период ухода за лицом с инвалидностью I группы (независимо от причины инвалидности) засчитывается в страховой стаж, если человек, который ухаживает:

- трудоспособен (не достиг пенсионного возраста и не является лицом с инвалидностью);

- не работал в такой период;

- получал в органах социальной защиты населения помощь, надбавку или компенсацию в соответствии с законодательством.

В ПФ добавили, что такой период учитывается в страховой стаж по данным реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования, формируемых на основании отчетов органа социальной защиты населения.

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