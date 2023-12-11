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  1. Суспільство

Чи зараховується до страхового стажу період догляду за особою з інвалідністю І групи: відповідь ПФ

21:28, 11 грудня 2023
У ПФ відповіли на питання щодо зарахування періоду догляду за особою з інвалідністю І групи до страхового стажу.
Чи зараховується до страхового стажу період догляду за особою з інвалідністю І групи: відповідь ПФ
Фото: lvivpost.net
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Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області пояснило, чи зараховується до страхового стажу період догляду за особою з інвалідністю І групи — потерпілим внаслідок нещасного випадку на виробництві.

«Так, зараховується», - повідомили у ПФ.

Відповідно до Закону України від 09.07.2003 № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» період догляду за особою з інвалідністю І групи (незалежно від причини інвалідності) зараховується до страхового стажу, якщо людина, яка здійснювала догляд:

- є працездатною (не досягла пенсійного віку та не є особою з інвалідністю);

- не працювала в такий період;

- отримувала в органах соціального захисту населення допомогу, надбавку або компенсацію відповідно до законодавства.

У ПФ додали, що такий період враховується до страхового стажу за даними реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, що формуються на підставі звітів органу соціального захисту населення.

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