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  1. В Україні

Риболовля зимою може обернутися штрафом: як не порушити правила

21:36, 11 грудня 2023
За 1 екземпляр незаконно впійманого сома порушнику доведеться сплатити 5117 грн.
Риболовля зимою може обернутися штрафом: як не порушити правила
Зображення: freepik.com
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Рибалкам варто пам’ятати, що для того, щоб повноцінно насолоджуватися хобі, необхідно дотримуватися Правил любительського і спортивного рибальства.

Риболовля у зимовий період дозволяється за межами зимувальних ям зимовими вудками та жерлицями всіх видів з криги та, у разі відсутності льодового покриву, нахлистовими, донними, поплавковими вудками та спінінгами всіх видів з використанням штучної або природної принади, загальна кількість гачків на яких не повинна перевищувати 7 одиниць на одного рибалку. Крім того, необхідно пам’ятати, що в осінньо-зимовий період (від льодоставу до скресання криги) забороняється використання знарядь лову, оснащених гачками, відстань у яких від цівки до кінчика жала перевищує 10 мм. Водночас протягом усього року забороняється використання одинарних з’єднаних між собою, подвійних і потрійних гачків без блешні, природної або штучної принади, та здійснення рибальства у спосіб багріння.

При цьому під час риболовлі рибалки повинні мати при собі засоби для вимірювання маси та довжини водних біоресурсів.

Так, добова норма вилову риби становить 3 кг + одна особина, розмір якої перевищує мінімально дозволений для вилову.

Зокрема, у внутрішніх водоймах мінімальні розміри водних біоресурсів, які дозволені до вилову, такі:

  • щука – 50 см;
  • судак – 42 см;
  • лящ, сазан (короп) – 35 см у дніпровських водосховищах, 30 см – в інших внутрішніх водних об’єктах;
  • білизна – 30 см;
  • синець – 22 см;
  • плітка – 18 см у дніпровських водосховищах, в інших внутрішніх водних об’єктах – без розмірних обмежень.

Повний перелік тут.

Водночас вилов деяких малоцінних та інвазивних видів водних біоресурсів необмежено.

Разом з тим заборонено виловлювати ті види риб, які занесені до Червоної книги України.

Варто пам’ятати і про заборону на вилов раків, яка наразі діє у більшості українських водойм, а також про додаткові заборони на любительське рибальство та навігацію на водних об’єктах, які встановлюються місцевими органами влади на період дії воєнного стану.

Варварське та хижацьке ставлення до зимуючої риби тягне за собою законне покарання – від адміністративних штрафів до кримінальної відповідальності, а також відшкодування нанесених рибному господарству збитків.

Так, за 1 екз. незаконно впійманого сома порушнику доведеться сплатити 5117 грн, сазана (коропа) – 3706 грн, судака – 3587 грн, щуки – 3468 грн, окуня – 3162 грн, ляща – 1649 грн, лина – 1598 грн, карася сріблястого – 1581 грн, плітки, краснопірки та плоскирки – по 1564 грн тощо.

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