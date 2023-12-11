КУС ВС делегировал еще одного судью в Большую Палату ВС

Собрание судей ККС ВС избрало Николая Мазура в состав Большой Палаты Верховного Суда.

Как ранее сообщалось, 4 декабря собрание судей КУС ВС избрало в БП ВС Ольгу Булейко и Владимира Короля, которые начали выполнять свои полномочия 9 декабря.

11 декабря собрание судей КУС ВС избрало Николая Мазура в состав БП ВС сроком на три года (за его кандидатуру отдали голоса 15 судей КС ВС), передает официальный сайт ВС.

В Верховном Суде напомнили, что 8 декабря истек трехлетний срок осуществления полномочий судей Большой Палаты ВС Леонида Лобойко, Ирины Григорьевой и Галины Крет, избранных в БП ВС от Кассационного уголовного суда. Решением собрания судей КУС ВС этих судей включили в состав Первой, Второй и Третьей судебных палат ККС ВС соответственно.

Кроме того, вместо Владимира Короля, входившего в состав объединенной палаты КУС ВС, собрание судей избрало в ОП ККС ВС Аркадия Бущенко. Также был утвержден персональный состав судебных палат КУС ВС.

Фото: supreme.court.gov.ua

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