В Большую Палату ВС избраны новые судьи Кассационного уголовного суда

Кассационный уголовный суд избрал в Большую Палату ВС Ольгу Булейко и Владимира Короля.

Собрание судей Кассационного уголовного суда ВС избрало двух судей в Большую Палату Верховного Суда. Об этом сообщила пресс-служба ВС.

4 декабря 2023 года собрание судей Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда избрало в Большую Палату Верховного Суда Ольгу Булейко и Владимира Короля сроком на три года. Судьи приступят к исполнению своих полномочий 9 декабря 2023 года.

В Верховном Суде напомнили, 8 декабря 2023 года истекает 3-летний срок осуществления полномочий судей Большой Палаты ВС Ирины Григорьевой, Галины Крет и Леонида Лобойко, избранных в БП ВС от Кассационного уголовного суда.

Фото: ВС

Ранее сообщалось, что Кассационный хозяйственный суд избрал судей в Большую Палату.

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