В Большую Палату ВС переизбрали на второй срок судей Константина Пилькова и Игоря Ткача.

В понедельник, 4 декабря, Кассационный хозяйственный суд избрал судей в Большую Палату ВС. Об этом сообщает Верховный суд.

Так, по результатам тайного голосования в Большую Палату ВС переизбран на второй срок судей Константина Пилькова и Игоря Ткача.

Также мы писали, что в Большую Палату ВС избраны новые судьи Кассационного уголовного суда.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.