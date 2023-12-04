В Ровно 44-летняя женщина родила 17-го ребенка

Женщина родила естественным путем мальчика весом 3 кг 960 грамм и ростом 55 см.

иллюстративное фото, источник: unsplash.com

В Ровенском перинатальном центре 44-летняя женщина родила сына, который стал ее 17-м ребенком. Малыш родился 3 декабря. Об этом сообщила пресс-служба медучреждения.

"У нас случилось очень хорошее событие. В нашем заведении женщина родила 17-го ребенка. В семье восемь мальчиков и восемь девочек, и сейчас родился девятый мальчик", - говорится в сообщении.

Главный врач медучреждения Виктория Еникеева рассказала в комментарии Zaxid.net, что женщина рожала естественным путем. С ней и новорожденным мальчиком все хорошо. Вес новорожденного – 3 кг 960 граммов, а рост – 55 см.

Отметим, что для Ровенской области это не рекорд. В феврале этого года в этом же учреждении 43-летняя женщина родила 18-го ребенка.

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